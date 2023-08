Rinviato consiglio comunale su igiene urbana, le reazioni di sindaco e consiglieri di opposizione

“Il consiglio comunale previsto questa mattina è stato rinviato a mercoledì 23 agosto stante l’indisponibilità del vice segretario generale che avrebbe dovuto sostituire il segretario generale in ferie”. Lo dichiara il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Un rinvio quindi necessario malgrado ci fosse tutta la volontà dell’amministrazione comunale di discutere del tema dell’igiene urbana – dichiara il primo cittadino – criticità che stiamo già affrontando con misure concrete con gli obiettivi di ottimizzare il servizio, ritarandolo sulle reali esigenze dei cittadini dopo il cambio del gestore, e di contrastare sia l’abbandono illegale di rifiuti sia l’errato conferimento, aumentando così il decoro cittadino. Rispediamo quindi al mittente ogni strumentalizzazione politica sul rinvio del consiglio comunale. Stamattina, inoltre, con il vicesindaco Consiglio abbiamo ricevuto una delegazione di dipendenti di Green Link, operanti nel settore dell’igiene urbana. Abbiamo fornito loro rassicurazioni sulla percezione degli stipendi di luglio scorso. La società privata, da noi interpellata, ha infatti assicurato di aver già corrisposto le spettanze, che quindi ad horas saranno a disposizione dei dipendenti. Continueremo a seguire attentamente la vicenda del trattamento di fine rapporto che sta generando preoccupazione nelle famiglie degli stessi lavoratori”.

“Oggi si doveva discutere di un argomento importante che riguarda l’intera comunità e mi riferisco al serio problema della gestione dei rifiuti (chiesto dalle opposizioni), la maggioranza politica che governa questa città a parte 4 consiglieri, scappa dal confronto e abbandona l’aula consiliare”. Commenta con queste parole il rinvio il consigliere comunale di opposizione Gianni Casella. “Qui non si tratta di essere leoni da tastiera o altro, credo sia doveroso assumersi le responsabilità da parte di ognuno. Noi delle opposizioni eravamo pronti ad aiutare questa città con proposte e fatti, coloro che la governano evidentemente no. A voi il giudizio – conclude – per quanto mi riguarda credo sia doveroso utilizzare una sola parola vergogna”.

“Oggi abbiamo dedicato tutta la mattinata, gratuitamente, alla nostra comunità onorando il nostro ruolo di opposizione. Lo facciamo per amore e passione per la comunità, sottraendo tempo alle nostre vacanze o, per chi ha già ripreso, al nostro lavoro. La città è in queste drammatiche condizioni, ovunque non solo sul porto turistico”. A parlare attraverso una nota sul profilo Facebook è il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina. “La TARI è più del 50 per cento rispetto al 2017. Oggi, su richiesta urgente dell’opposizione, era previsto un consiglio comunale straordinario per trovare soluzioni alla gravità della situazione, che vede topi e blatte spadroneggiare sui cumuli di immondizia sparsi in città. La maggioranza ha disertato il consiglio evitando così il confronto, dopo le recenti modifiche unilaterali e vietate dell’appalto, che comporterà centinaia di migliaia di euro di inutili esborsi comunali in più, a ‘turbativa’ della gara pubblica espletata qualche mese fa. Un inguacchio da cui rischiamo di non uscire più. Dopo aver diserrato la convocazione in regione – chiosa – ora è arrivato il momento di disertare anche il consiglio”.