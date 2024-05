Preziosa: “Pulito parcheggio Conca dei Monaci con denaro pubblico, perchè no Arena del mare?”

“Qualche settimana fa l’amministrazione si è adoperata a ripulire la zona adibita a parcheggio presso “Conca dei Monaci” anche se in realtà la pulizia delle aree parcheggio è prerogativa della ditta che gestisce gli stessi. Ciò, naturalmente come ho già affermato in precedenza ha previsto l’utilizzo di denaro pubblico del contribuente. Mi chiedo, però, perché a questo punto non proseguire la pulizia del parcheggio “Arena del mare” nei pressi dell’anfiteatro? Forse la pulizia di quella zona spetta alla ditta che gestisce i parcheggi? Ma forse ad oggi il servizio non è ancora attivo? Chissà come mai, eppure una gara c’è stata e sembrava pure che la ditta vincitrice della stessa avrebbe cominciato sin da subito a ristabilizzare quanto interrotto mesi fa”. E’ quanto dichiarato in una nota stampa dalla consigliera comunale di opposizione Giorgia Preziosa.

“Qui è tutto strano. Vi invito però a fare una valutazione oggettiva della mia considerazione perché forse questa lentezza comporta anche delle perdite di cassa per la città non indifferenti. Sicuramente in procinto della stagione estiva si farà tutto in fretta e furia – conclude Preziosa – per poi pubblicizzare sui social quella actio amministrativa molto superficiale. È tutto strano e aleatorio in questa città”.