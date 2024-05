Sorteggio scrutatori per le elezioni europee dell’8 e del 9 giugno / QUANDO e DOVE

In vista della tornata elettorale per le europee dei prossimi sabato 8 e domenica 9 giugno, la Commissione elettorale del Comune di Bisceglie si riunirà nella sede del Comune in via prof. Mauro Terlizzi – ufficio elettorale – in pubblica adunanza giovedì 16 maggio, alle ore 16:00, per procedere al sorteggio degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione.

Ieri, intanto, sono stati ufficializzati i nomi dei presidenti di seggio (leggi qui).