Elezioni Europee: Azione Bat, “Candidiamo solo persone competenti e oneste”

“Le prossime elezioni Europee costituiranno un passaggio fondamentale perché i cittadini dovranno scegliere se essere Unione, puntando all’unità ed a una politica davvero comune, nell’interesse di tutti, o solo un insieme di Stati, avulsi gli uni dagli altri. Noi di Azione, abbiamo deciso di essere davvero Europei, e abbiamo deciso di contraddistinguerci da tutti gli altri candidando solo persone competenti e oneste. Vogliamo fare la differenza, per realizzare un Europa indipendente, forte e coesa. In quest’ottica, siamo orgogliosi della presenza nella lista della Circoscrizione Sud di due nostri rappresentanti della BAT, Carmen Craca e Dario Galantino. Due avvocati, professionisti seri e preparati, che hanno maturato esperienze importanti nelle istituzioni del territorio. Li sosterremo con tutta la nostra forza ed il nostro entusiasmo, per dare voce e risposte concrete ai nostri cittadini”. Così il Segretario provinciale di Azione della BAT, Francesco Spina e il Capogruppo di Azione in Regione e vicecommissario regionale, Ruggiero Mennea.