Consiglio: “Resteremo coerentemente in maggioranza e non aderiremo a Fratelli d’Italia”

“Al fine di fare ulteriore chiarezza e di sgomberare il campo dalle strumentalizzazioni politiche, è opportuno ribadire quanto già sostenuto pubblicamente, confermato al Sindaco Angarano e nelle riunioni di maggioranza: le liste civiche Il Torrione, Bisceglie Tricolore e Massimo Impegno continueranno convintamente a sostenere questa amministrazione, in linea con i patti elettorali e politici che hanno visto trionfare nuovamente la coalizione al governo della Città”. Lo dichiara Angelo Consiglio, vicesindaco e Assessore all’ Urbanistica e Politiche del Territorio, Edilizia Privata, Igiene e Sviluppo Sostenibile, Centro Storico, Attuazione PNRR.

“Resteremo coerentemente in maggioranza e non aderiremo a Fratelli d’Italia nè ad altri partiti che sono all’opposizione di questa amministrazione. Continueremo a lavorare, come abbiamo fatto finora, per il bene della Città, tenendo fede al patto con i nostri elettori e sostenendo il progetto dell’Amministrazione Angarano – conclude Consiglio – portando a compimento tanti obiettivi avviati insieme nello scorso mandato, condividendo linee programmatiche per le quali abbiamo contribuito fattivamente e nelle quali crediamo fortemente”.