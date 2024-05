Europee, presentati a Bisceglie i candidati di Azione Bat, Spina: “Necessaria transizione generazionale”

Sono stati ufficialmente presentati ieri sera a Bisceglie i candidati di AZIONE alle elezioni europee espressione della BAT, Carmen Craca e Dario Galantino.

Alla serata sono intervenuti: il capogruppo alla Regione Puglia Ruggero Mennea, la segretaria cittadina di Bisceglie Stefania D’Addato, il coordinatore provinciale under 30 Pasquale Ciocia, i consiglieri comunali di Andria e Barletta Gianluca Grumo e Ruggero Fiorella ed il segretario provinciale Francesco Spina. Spazio, infine, ai due candidati Carmen Craca e Dario Galantino.

Francesco Spina, con riferimento alla città di Bisceglie ha evidenziato che: “Azione, con la candidatura di un giovane e volto nuovo della politica biscegliese come Dario Galantino, ha voluto promuovere una necessaria stagione di transizione politica generazionale, che potrà portare ad individuare tra i giovani e volti nuovi della città, il prossimo sindaco e la prossima classe dirigente cittadina, dopo il completo fallimento dell’attuale formula politica (dopo il passaggio di Silvestris) Fratelli D’Italia-Pd che sostiene Angarano. La nuova classe dirigente della città dovrà assumersi la responsabilità del rilancio amministrativo, sociale ed economico di Bisceglie, ormai considerata fanalino di coda del territorio”.

Spina ha lanciato apertamente il messaggio aggregativo innanzi tutto ai giovani della città che vorranno condividere il percorso di individuazione delle personalità più idonee a rappresentare tale transizione generazionale e poi agli altri leader politici cittadini della sua generazione, “che vorranno condividere, senza pregiudizi e veti incrociati – continua Spina – il patto generazionale per amore per la città, così garantendo la nascita di un nuovo progetto in cui esperienza e rinnovamento possano coesistere e riconoscersi in nomi ed energie fresche e foriere di idee di sviluppo e crescita della città”. Infine Spina ha invitato i biscegliesi a: “dimostrare in modo compatto, una volta tanto, l’amore per il proprio campanile, superando gli steccati politici ed eleggendo al Parlamento Europeo l’unico candidato biscegliese Dario Galantino, in coppia con l’altra candidata della Bat Carmen Craca”.