Carriera (Confcommercio): “Bene Bandiera Blu, ma serve maggiore impegno per lo sviluppo”

«Il riconoscimento della Bandiera Blu d’Europa per il quarto anno consecutivo da parte della FEE è certamente apprezzabile perché frutto dell’impegno di tutti coloro che hanno contribuito alla presentazione della candidatura. Tuttavia, quest’affermazione non dovrebbe essere vista come un punto di arrivo, ma piuttosto come un elemento di una strategia più ampia necessaria per stimolare una crescita economica duratura di cui la città ha urgente bisogno», questo l’incipit della nota a firma di Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie, circa l’assegnazione del vessillo europeo avvenuta ieri.

«Una crescita che si costruisce attraverso una visione condivisa, un dialogo continuo e una programmazione strategica insieme agli attori del commercio, del turismo, della ristorazione e dell’accoglienza – sostiene Carriera -. Confcommercio Bisceglie esprime soddisfazione per questo riconoscimento anche perché quest’anno Bisceglie è l’unica città della provincia a fregiarsi della Bandiera Blu. Tuttavia, esortiamo ad adottare strategie di destagionalizzazione e di integrazione della rete produttiva locale per sviluppare una vera vocazione turistica e un tessuto economico-produttivo più forte».

E conclude: «È fondamentale non solo ottenere riconoscimenti che certifichino la qualità delle nostre spiagge e del nostro mare, ma anche implementare tavoli tecnici che puntino a un progresso concreto e stabile, non episodico o limitato a una singola stagione, ma costante nel tempo».