Adesione Silvestris a FdI. Torrione, Bisceglie Tricolore e Massimo Impegno restano in maggioranza

Dopo quattro giorni dalla ufficializzazione dell’adesione di Sergio Silvestris, già consigliere regionale ed eurodeputato con Forza Italia, al partito della Presidente del Consiglio dei Ministri, Fratelli d’Italia, giungono le dichiarazioni degli assessori e dei consiglieri comunali di riferimento proprio all’area silvestrisiana, di centro-destra, che tengono a ribadire il sostegno all’Amministrazione in carica formata da anime di centro-sinistra e di centro-destra in una coalizione civica in effetti in carica dal 2018.

«Le dinamiche politiche che stanno interessando il nostro territorio non riguardano il progetto civico che le tre liste de Il Torrione, Bisceglie Tricolore e Massimo Impegno stanno sostenendo nell’Amministrazione Angarano», scrivono il vice sindaco e assessore Angelo Consiglio, l’assessore Emilia Tota e i consiglieri comunali Loredana Bianco, Domenico Storelli, Pasqua Pasquale e Michele de Noia.

«Nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori, gli assessori e i consiglieri delle liste Il Torrione, Bisceglie Tricolore e Massimo Impegno continueranno coerentemente a lavorare come hanno fatto finora, sostenendo il progetto civico dell’Amministrazione Angarano, portando a compimento i tanti obiettivi avviati insieme nello scorso mandato e attuando il programma sottoscritto dalla coalizione civica per il prosieguo dell’attuale consiliatura», concludono i firmatari della nota.

Dunque nessuna spaccatura nel governo cittadino ma, a detta dei rappresentanti dell’area più vicina a Silvestris, prosegue il lavoro dell’amministrazione nonostante sia composta, mai in maniera così evidente, da diverse sensibilità ideologiche.