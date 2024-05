Anche per il 2024 sventolerà la Bandiera Blu d’Europa a Bisceglie / ELENCO città pugliesi

Conferma prestigiosa per la città di Bisceglie: anche per il 2024 si fregerà del vessillo più ambito per le spiagge migliori d’Europa, la Bandiera Blu. Si tratta dell’unico riconoscimento per la Bat.

Sono 236 i Comuni italiani – sul mare o sul lago – che hanno ottenuto il riconoscimento, per un totale di 485 litorali. Premiati anche 81 approdi turistici.

Di seguito tutte le località Bandiera Blu per la Puglia che sale a 24 riconoscimenti con tre nuovi comuni (Lecce, Manduria e Patù) e un’uscita (Margherita di Savoia).

Provincia di Foggia: Isole Tremiti (in foto), Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta.

Provincia di Barletta-Andria-Trani: Bisceglie.

Provincia di Bari: Polignano a Mare, Monopoli.

Provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno.

Provincia di Lecce: Lecce, Melendugno, Castro, Patù, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardò. Provincia di Taranto: Ginosa, Castellaneta, Leporano, Maruggio, Manduria.