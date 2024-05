Bandiera Blu a Bisceglie, “Grandi benefici per turismo, economia e occupazione della nostra città”

“Ricevere per il quarto anno consecutivo un riconoscimento come la Bandiera Blu è per Bisceglie motivo di orgoglio. Doppio, se si pensa che la bandiera sventolerà sia sulle nostre spiagge che sul Porto turistico marina resort Bisceglie Approdi, uno dei più certificati in Europa. Bisceglie è tra le poche città in Puglia ad aver ricevuto il doppio riconoscimento”. Lo dichiara sorridente il Sindaco d Bisceglie Angelantonio Angarano a seguito della conferma dell’ambito riconoscimento.

“Questa è un’attestazione dell’impegno e del lavoro che da anni stiamo portando avanti sulla mobilità sostenibile, le piste ciclabili, la raccolta differenziata, i servizi sul lungomare, il salvamento, la sicurezza, le spiagge libere attrezzate con servizi, anche per persone con disabilità oltre alla qualità delle acque. Avere la Bandiera Blu – conclude il primo cittadino – con il suo enorme potenziale in termini di promozione del territorio, anche quest’anno porterà grandi benefici per il turismo, l’economia e l’occupazione della nostra città”.