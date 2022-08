Elezioni politiche, Gianni Casella candidato alla Camera nel “Terzo Polo”

Il presidente del consiglio comunale di Bisceglie Gianni Casella, già candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2018, è nell’elenco dei candidati alle elezioni politiche di domenica 25 settembre. Casella, commercialista 56enne, competerà tra le fila del terzo polo di cui fanno parte “Azione” di Carlo Calenda e “Italia Viva” di Matteo Renzi.

Competerà, nel dettaglio, nel collegio plurinominale Foggia-Bat per la Camera dei deputati in seconda posizione alle spalle di Mara Carfagna, Ministro per il Sud uscente.

Il listino è poi completato da Rosa Pia Alba Ciccolella e Ruggiero Crudele, coordinatore Italia Viva Bat.

E’ stata confermata anche la candidatura, sempre nel terzo polo, nel collegio uninominale del Senato Puglia 3 della biscegliese Stefania D’Addato, referente dell’associazione culturale “Città Possibile” e già assessore comunale alle politiche culturali.