Azione Bisceglie su morte operaio, “Eventi culturali comincino con un minuto di silenzio”

“La tragedia avvenuta a Bisceglie questa mattina in Contrada Santa Croce, dove un operaio agricolo è morto intento nella potatura di un albero, rimasto folgorato dai cavi di alta tensione, deve farci riflettere affinché ciò non avvenga mai più”. Lo dichiara Stefania D’Addato Segretaria Azione Bisceglie.

“La segreteria cittadina di Azione esprime cordoglio, vicinanza e solidarietà verso i familiari dell’operaio agricolo deceduto a Bisceglie. Si tratta dell’ennesima vittima di infortunio sul lavoro – continua – che pone all’attenzione di tutti la necessità di sempre maggiori controlli affinche si rispettino le norme sulla prevenzione, in particolare questa volta ai lavoratori del comparto agricolo, dove fisiologicamente è più complesso il controllo e il rispetto della normativa antinfortunistica”.

“Azione propone che tutte le iniziative culturali della città di Bisceglie in programma in questi giorni comincino con un minuto di silenzio e raccoglimento non solo per commemorare la vittima biscegliese, ma come forma di sensibilità e solidarietà verso tutte le vittime sul lavoro che quotidianamente si registrano, purtroppo, in tutta Italia con sempre maggiore frequenza.

“Il lavoro – conclude D’Addato – è un diritto costituzionale e il suo valore non può essere associato al rischio, alla dimensione della morte. La sicurezza sul lavoro resta il valore fondante di una società evoluta”.