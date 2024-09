Disservizio igiene urbana, Comune di Bisceglie diffida gestore

“Questa mattina c’è stato un disservizio legato allo spazzamento delle vie cittadine, allo svuotamento dei cestini e all’apertura del centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe. Ciò non è assolutamente imputabile al Comune. Una situazione che si era già verificata in passato”. Così esordisce una nota giunta da Palazzo di Città.

“Attraverso una immediata interlocuzione con il gestore dell’appalto di igiene urbana – prosegue la nota – si è provveduto alla riapertura in mattinata del centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe. Permangono invece criticità sullo spazzamento e sulla raccolta di spazzatura dai cestini. Per questo il Comune sta provvedendo a diffidare il gestore, chiedendo l’immediata ripresa del servizio nella sua totalità. Chiediamo scusa alla Cittadinanza per il disservizio, che stiamo cercando di risolvere nel più breve tempo possibile”.