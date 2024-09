Sanzioni bici elettriche e monopattini, Pd: “Ringraziamo Amministrazione per aver accolto nostro appello”

“Il 19 settembre un’operazione congiunta tra Polizia Locale e Polizia di Stato ha comportato controlli e sanzioni verso biciclette elettriche e monopattini usati impropriamente e in aree vietate. L’operazione, richiesta dall’Amministrazione, segue la richiesta del Partito Democratico formulata ad agosto scorso e anche per questo particolarmente apprezzata, come ogni azione in favore di mobilità sostenibile e legalità”. Lo ricorda in una nota il segretario cittadino Bartolo Sasso.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver accolto la nostra segnalazione e ci uniamo – continua – a nostra volta, ai ringraziamenti al Questore Alfredo Fabbrocini, a tutto il personale della Polizia di Stato e ai nostri infaticabili agenti della Polizia Locale”.

“Il nostro augurio – conclude Sasso – è che questi interventi siano frequenti e costanti, al fine di riportare definitivamente la serenità e la legalità nelle nostre strade frequentate da pedoni, famiglie e bambini”.