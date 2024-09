Coppa Italia, Bisceglie e Unione cercano la qualificazione

Secondo impegno in una settimana per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo giovedì 19 settembre, alle ore 15.30, nel match di ritorno del primo turno della Coppa Italia riservata alle compagini militanti nel campionato di Eccellenza.

I nerazzurri ospiteranno al “Di Liddo” il Barletta in una gara che si prospetta dall’elevato coefficiente di difficoltà sapendo che, in virtù del gol siglato in trasferta all’andata (2-1 il finale a favore dei biancorossi) il discorso qualificazione è aperto. I biancorossi sono in grande spolvero e puntano al sesto successo consecutivo tra campionato e coppa. La gara sarà diretta da Ivo D’Ambrosia di Brindisi il quale sarà coadiuvato da Leonardo Biagi di Taranto e Matteo Filiberto Spedicato di Lecce.

Compito più agevole per l’Unione Calcio di scena al “Paolo Poli” di Molfetta per affrontare il Molfetta Calcio. Gli azzurri partono dal vantaggio di 2 reti (4-2 all’andata) e puntano a proseguire la striscia positiva di risultati dopo il bel successo maturato in campionato con il Polimnia. Di diverso avviso la compagine molfettese a caccia del primo acuto stagionale. Dirigerà l’incontro Giovanni Cosimo Morleo di Brindisi affiancato da Ruggiero Pedico di Barletta e Rocco Epicoco di Brindisi.

Foto. Emmanuele Mastrodonato