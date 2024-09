Spina: “Campi via La Malfa ennesima struttura sportiva deperita e vandalizzata negli ultimi anni”

“Campi comunali di via La Malfa: l’ennesima struttura (la piscina comunale ha fatto la stessa fine) sportiva deperita e vandalizzata negli ultimi anni. Si intervenga subito per garantire la fruibilità sicura di scuole, strutture sportive e palestre per l’imminente inizio delle attività scolastiche e sportive”. Lo dichiara il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“Nella nuova programmazione in corso, con il DUP 2025-2028, si programmi una vera e adeguata (per risorse e interventi) manutenzione – continua – delle strutture comunali, dei parchi, delle scuole, delle strade urbane e di campagna. Continuare a sprecare risorse pubbliche in feste e festicciole inganna gli ingenui, ma determinerà presto la completa distruzione di tutte le opere e i servizi realizzati con fatica dalle precedenti amministrazioni”.

“Senza sterili polemiche, occorre un impegno comune per garantire nei prossimi anni nella comunità biscegliese un minimo di vivibilità, di servizi, di sicurezza. I giovani hanno tutto il diritto di formarsi in scuole e strutture sportive pulite e sicure e il triste ‘spettacolo’ dell’attuale stato selle strutture comunali – conclude Spina – è nella nostra città assolutamente indecoroso”.