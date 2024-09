A Bisceglie collaborazione tra Comune e agricoltori per manutenzione aree verdi

Nel pomeriggio di ieri, 2 settembre, a Palazzo San Domenico si è svolto un incontro tra l’Amministrazione comunale di Bisceglie e i referenti di Coldiretti e Confagricoltura, finalizzato a illustrare la delibera approvata dalla giunta comunale il 16 luglio, che prevede una nuova forma di collaborazione per la manutenzione delle aree verdi pubbliche, con il coinvolgimento diretto degli imprenditori agricoli locali.

“Il provvedimento – si legge nella nota del Comune – offre agli agricoltori la possibilità di partecipare attivamente alla cura e sistemazione delle banchine stradali e delle aree verdi urbane e rurali. Questa iniziativa rappresenta una sinergia tra pubblico e privato che, pur mantenendo intatti gli appalti pubblici esistenti, amplia le opportunità di intervento per migliorare la qualità degli spazi verdi della città”.

L’iniziativa è supportata da una dotazione finanziaria di 20.000 euro per l’anno 2024, destinata a sostenere l’impegno degli agricoltori in questo ambito. Durante l’incontro, sono stati presentati e approvati gli schemi di avviso pubblico e di domanda, volti a individuare i soggetti idonei per la sottoscrizione delle convenzioni.

“L’intesa raggiunta apre nuove strade di collaborazione tra il Comune e l’imprenditoria agricola – continua – creando opportunità per migliorare il territorio e rafforzare il legame tra le istituzioni e gli agricoltori. Un passo importante per valorizzare le risorse locali e garantire una gestione più efficiente e sostenibile del verde pubblico”.

“Come Amministrazione, siamo orgogliosi di aprire questa nuova fase di collaborazione, auspicando che porti a significativi benefici per la manutenzione del verde pubblico e il miglioramento dell’ambiente urbano e rurale”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Un ringraziamento particolare va a tutti gli assessori coinvolti e al consigliere comunale Gianni Naglieri, che ha seguito l’iter di questo importante provvedimento. La collaborazione con le principali organizzazioni agricole sarà fondamentale per il successo dell’iniziativa”.