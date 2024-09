Siccità: Comune di Bisceglie chiede a Regione sopralluogo per danni agricoltura

Il Comune di Bisceglie ha scritto all’Assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, e al Direttore dell’Ufficio Agricoltura della Regione Puglia, Gianluca Nardone, per porre all’attenzione che l’intero agro del territorio di Bisceglie sta subendo gravi danni alle colture agrarie a causa della persistente siccità che ha caratterizzato l’anno 2024.

“La situazione risulta estremamente critica, mettendo a rischio la sostenibilità del settore agricolo locale con potenziali gravi ripercussioni sull’economia territoriale”, si legge nella missiva. “Considerata l’urgenza e la gravità della situazione, nonché le diverse sollecitazioni pervenute, si richiede che la Regione Puglia disponga un sopralluogo tecnico per la verifica dei danni e si sollecita l’attivazione delle procedure previste dalle normative vigenti in materia di calamità naturali, per garantire il necessario supporto agli agricoltori colpiti”.

“Il nostro comparto agricolo, centrale per l’economia della nostra Città, è in grande sofferenza a causa della carenza di acqua”, hanno sottolineato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e l’Assessore Onofrio Musco. “Per questo ci siamo immediatamente attivati con gli uffici comunali affinché la Regione Puglia, già prontamente operativa come assicurato pubblicamente dall’Assessore Pentassuglia, possa deliberare lo stato di calamità per l’intero territorio regionale e attivare tutte le procedure affinché si fornisca supporto agli agricoltori compiti dalla grave crisi idrica. Un ringraziamento va al Dott. Gianni Porcelli, Vicedirettore Confagricoltura Bari-Bat, e alle Associazioni di categoria del settore agricolo, che svolgono una qualificata attività di coordinamento e raccordo, mantenendo un dialogo proficuo e sinergico con le Istituzioni. Agli imprenditori e operatori agricoli va la nostra vicinanza per le difficoltà con le quali stanno convivendo con grande sacrificio”.