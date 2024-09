Eccellenza: trasferta tarantina per il Bisceglie, Unione in casa

Terzo appuntamento in una settimana per Bisceglie e Unione che scenderanno in campo domenica 22 settembre alle ore 15.30 per disputare la quinta giornata d’andata del campionato di Eccellenza.

I nerazzurri saranno di scena a Massafra per affrontare la compagine locale del Soccer Massafra con il chiaro intento di conquistare il secondo successo consecutivo in campionato e dimenticare l’amarezza della precoce eliminazione in Coppa Italia. La squadra tarantina è reduce dal ko di misura con il Racale e vuole proseguire l’imbattibilità interna nella regular season dopo il successo per 3-2 sull’Arboris Belli ed il pareggio per 2-2 con il Galatina. Le due squadre hanno lo stesso score (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte) con il Massafra che ha una penalizzazione di 3 punti. La gara si disputerà allo “Stadio Italia” e sarà diretta da Francesco Isnardi di Albenga coadiuvato da Roberto Chiricallo e Roberto Francesco Prigigallo di Bari.

Turno casalingo per l’Unione Calcio che al “Di Liddo” ospiterà l’Atletico Acquaviva. Gli azzurri vogliono chiudere nel migliore dei modi la settimana dopo il successo in rimonta sul Polimnia e la qualificazione al turno successivo della competizione regionale (doppia vittoria sul Molfetta Calcio). Non sarà semplice contro la neopromossa compagine barese reduce dall’affermazione per 2-1 sul Ginosa e con il morale alto dopo aver staccato il pass per il secondo turno di Coppa. Si preannuncia quindi una gara aperta ad ogni risultato con l’Unione che vuole sfatare il tabù “Di Liddo” in campionato. Gli azzurri infatti, nelle due gare casalinghe di campionato, hanno sempre perso e mai segnato una rete (ko per 2-0 con Barletta e Brilla Campi). Mister Monopoli dovrà fare a meno dello squalificato Miano. Dirigerà l’incontro Giulio Quarta di Lecce affiancato da Cosimo De Stena di Molfetta e Filippo Alfieri di Lecce.

Foto: Emmanuele Mastrodonato