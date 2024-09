Piazza del pesce e zona Calvario, interviene Confcommercio: “Amministrazione dia risposte”

In merito ai lavori di ristrutturazione che stanno interessando la cosiddetta Piazza del Pesce su Corso Umberto I, Confcommercio Bisceglie, pur sostenendo gli interventi necessari in ottica urbanistica, funzionale e di decoro, non nasconde la preoccupazione relativa al malcontento dei commercianti che stanno subendo danni economici significativi a causa dei lavori.

Confcommercio, che da tempo attenziona e monitora i lavori che interessano sia la piazza di Corso Umberto sia la zona Calvario in piazza Vittorio Emanuele, ritiene fondamentale intervenire per ridurre il più possibile l’impatto negativo sulle attività commerciali.

È fondamentale pensare a soluzioni concrete per rispondere efficacemente a questa situazione: in primo luogo è essenziale che l’Amministrazione Comunale prenda in considerazione compensazioni economiche temporanee. Questi fondi potrebbero assumere la forma di agevolazioni fiscali, vale a dire una riduzione delle tasse locali (ad esempio la tassa sui rifiuti o l’occupazione del suolo pubblico). Questo tipo di intervento consentirebbe alle attività di affrontare con più serenità il calo di introiti durante il periodo dei lavori.

In secondo luogo, suggeriamo l’organizzazione di promozioni e campagne di rilancio per incentivare la clientela a tornare nelle zone colpite dai lavori. Queste iniziative potrebbero includere eventi speciali, mercati straordinari, sconti promozionali o manifestazioni culturali che riaccendano l’interesse verso le attività commerciali della zona.

Nel contempo Confcommercio ritiene indispensabile che l’amministrazione comunale fornisca aggiornamenti regolari sull’avanzamento dei lavori, sui tempi previsti e su eventuali criticità riscontrate in corso d’opera. Questo permetterebbe ai commercianti di pianificare in maniera più consapevole le proprie attività, evitando sorprese o ulteriori disagi.

Per gestire la situazione in maniera più strutturata, Confcommercio Bisceglie propone l’istituzione di un tavolo di confronto permanente tra l’associazione di categoria, l’Amministrazione Comunale e i rappresentanti dei commercianti. Tale strumento permetterebbe di monitorare costantemente i progressi dei lavori, di identificare i problemi in tempo reale e di trovare soluzioni condivise in maniera rapida ed efficace.

Tutte queste proposte rappresentano l’impegno concreto di Confcommercio nel tutelare gli interessi dei commercianti e non si frappongono all’operato dell’amministrazione con cui occorre cooperare a stretto contatto e sinergicamente per giungere allo stesso obiettivo: il bene della città e dei cittadini.

Crediamo sia legittimo esprimere dissenso, ma sempre con spirito costruttivo e collaborativo, cercando soluzioni che possano ridurre i disagi al minimo. Le rimostranze, come quelle sollevate dal signor Simone, devono essere prese in seria considerazione. Ci aspettiamo che l’amministrazione comunale risponda per risolvere concretamente i problemi che i commercianti stanno affrontando.