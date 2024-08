Angarano: “Cordoglio per morte operaio, assurdo e impensabile perdere la vita così”

“Esprimiamo il nostro più sincero e sentito cordoglio in seguito all’incidente che questa mattina ha causato la morte di un uomo mentre effettuava operazioni di potatura in una villa privata in agro di Bisceglie”. Lo dichiara attraverso una nota il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Non vorremmo mai ricevere notizie come queste, che ci rattristano e addolorano profondamente. È assurdo e impensabile perdere la vita così, mentre si lavora. Ai familiari e a chi voleva bene all’uomo tragicamente deceduto – conclude il primo cittadino – le nostre sentite condoglianze e un caloroso abbraccio a nome della Comunità”.