Pantano Ripalta, Pro Natura: “Utopistico pensare al Parco dell’Alta Murgia”

“In questo periodo è apparso evidente quanto Bisceglie sia ricca di siti di interesse naturalistico e paesaggistico, che nonostante la loro incomparabile bellezza e la loro inconfutabile importanza ecologica non possono essere annessi ad un parco Nazionale”. Così il dott. Mauro Sasso del gruppo Pro Natura Bisceglie commenta la petizione, promossa da Alberto De Toma, per annettere la zona di Pantano-Ripalta al Parco Nazionale dell’Alta Murgia (LEGGI QUI).

“Più realistica è la realizzazione della ciclovia Bisceglie-Ruvo, già approvata dalla Regione Puglia e dai comuni interessati, ma in attesa di finanziamento”, prosegue Sasso. I”noltre il consiglio comunale si è già espresso positivamente sulla realizzazione di un parco regionale, più consono alla realtà locale e sulla realizzazione di un parco urbano costiero, previsto dal nuovo Piano Urbanistico. La nostra Associazione ha sempre perseguito questi obiettivi e per questo si è opposta al piano di lottizzazione della Maglia 165 (zona BiMarmi) che vanificherebbe irrimediabilmente tutto il prezioso percorso che ci ha condotto a questi importanti risultati, in quanto è prevista la costruzione di palazzi affacciati sulla futura Area marina Protetta e a ridosso delle Grotte di Ripalta”.