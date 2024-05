Bisceglie pronta ad accogliere la rievocazione storica “I Tre Santi della Sagina”

La città di Bisceglie si prepara ad accogliere la terza edizione della rievocazione storica “I Tre Santi della Sagina”, evento che celebra il primo ritrovamento delle ossa dei Santi Protettori Mauro, Sergio e Pantaleone e porta residenti e visitatori in un viaggio nel passato.

Organizzato dall’Associazione Culturale Trani Tradizioni, l’evento, patrocinato dal Comune di Bisceglie, si svolgerà il 20 e 21 luglio e include una vasta gamma di attività che trasporteranno il pubblico nel cuore del Medioevo. Dai cortei storici in abiti medievali alle esibizioni di timpanisti e sbandieratori, ai giocolieri mangia fuoco “I Draghi di Trani Tradizioni” al gruppo musicale “I Giullari di spade”, la rievocazione storica de I Tre Santi della Sagina offre un’esperienza per tutta la famiglia. L’evento si concluderà con lo spettacolo di luci e fuoco al Torrione Sant’Angelo, un’emozionante celebrazione dell’antica tradizione e della magia del passato.

“Questa rievocazione storica è un momento di gioia e gratitudine per questa comunità”, afferma Giuseppe Forni presidente dell’Associazione Culturale Trani Tradizioni. “Siamo entusiasti di offrire ai visitatori un’esperienza unica che celebra la storia di Bisceglie e le sue tradizioni”. L’evento si svolgerà in vari luoghi suggestivi della città, come il centro storico e le vie cittadine, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare le bellezze storiche e architettoniche di Bisceglie mentre si immergono nell’atmosfera della rievocazione storica.