I pasticcieri biscegliesi fanno visita ai piccoli pazienti dell’Oncologico Pediatrico di Bari

Si rinnova l’appuntamento presso il Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Bari tra i piccoli pazienti ed il Sospiro di Bisceglie.

Un connubio tra l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi ed Apleti APS, donando Sospiri e speranza a chi vede il dolce con un semplice sorriso che, per chi lo dona, quel sorriso ha un valore inestimabile.

“Il Sospiro non è solo un dolce tecnicamente eccellente ma è un simbolo e contenitore di sani valori e principi. Un mezzo per veicolare messaggi di speranza ed aiuto: concreti e sinceri. I pasticcieri sono molto sensibili a questo tema, anche se non è facile recarsi all’Oncologico (è già il secondo anno), sentiamo il dovere di farlo non solo come uomini o genitori, ma anche per il ruolo che si ricopre – commenta il Direttore dei Pasticcieri Sergio Salerno – vogliamo far sì che tutti si rendano conto che, se pur lontani, questi problemi possono e devono essere sostenuti da tutti coloro che hanno un cuore e la possibilità di farlo”.

“Inoltre, un’altra bellissima collaborazione è nata con il rinnovato Consorzio di valorizzazione e tutela della Ciliegia Biscegliese i quali hanno portato cestini di ciliegie in tutti i reparti, a loro il nostro in bocca al lupo e che questo sia un buon inizio. Rinnoveremo anche quest’anno la raccolta fondi per Apleti APS negli eventi a seguire. Ricordando che l’associazione per l’occasione, raccoglie denaro per le innumerevoli necessità che vanno a colmare le lacune del sistema sanitario. Un Grazie particolare va a Claudio e tutto il personale medico sanitario, ma anche ai piccoli eroi dai quali abbiamo tanto da imparare. – conclude Salerno”.