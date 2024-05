Giornata della legalità, Angarano: “Parlare ai bimbi oggi per avere cittadini consapevoli domani”

“Parlare di Legalità e Costituzione ai bimbi significa seminare oggi per avere cittadini consapevoli domani. Nella giornata delle legalità, 32esimo anniversario della strage di Capaci, ho partecipato con grande piacere alla giornata finale del progetto organizzato dal I Circolo De Amicis, in collaborazione con l’Associazione Donne Giuriste Italia -ADGI sezione di Trani e l’Associazione Avvocati Bisceglie”. Lo chiara il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano a margine della manifestazione di questa mattina.

“Una mattina pregna di significato, all’insegna dei valori di libertà, democrazia, uguaglianza e pace, dei diritti umani e civili – prosegue – ma anche della memoria proattiva, ricordando Grandi Uomini come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e il nostro Sergio Cosmai, che hanno sacrificato la vita per contrastare la mafia. Ispirandosi a loro, l’appello ai bambini di stare dalla parte giusta, quella del bene, dello Stato. Un ringraziamento alla Dirigente scolastica Marialisa Di Liddo, a tutti i docenti, all’Associazione Donne Giuriste Italia di Trani e all’Associazione Avvocati Biscegliesi – conclude Angarano – per aver realizzato un’iniziativa così formativa e significativa. Bravi tutti”.