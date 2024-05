Orienteering in centro a Bisceglie, missione compiuta per gli studenti della Battisti-Ferraris

Si è svolta nella mattinata di ieri, 23 maggio, la XII Edizione del progetto “Orienteering” a cura della Scuola Secondaria di I grado “Battisti-Ferraris”.

Le ragazze e i ragazzi delle classi seconde, circa 250 studenti, si sono sfidati in questa gara dal sapore antico, fra le strade del centro storico della città. Il progetto, parte integrante del PTOF, ha l’obiettivo primario di potenziare le capacità di orientamento nello spazio, ma anche di sviluppare competenze trasversali che richiamano il senso civico, la valorizzazione del territorio, la conoscenza delle tradizioni, la cura dell’ambiente e le abilità legate all’attività motoria.

Una mattinata che ha visto i ragazzi protagonisti assoluti in un clima di festa grazie anche alla presenza di oltre 50 figuranti che hanno animato la piazza con musiche e danze. “Ai ragazzi delle classi terze, oltre 60 – si legge nella nota dell’istituto – un plauso particolare per aver offerto la loro collaborazione per la buona riuscita della manifestazione. Un ringraziamento particolare in primis al Dirigente Scolastico Domenico Cosmai, al responsabile del progetto Prof Domenico D’Urso e ai docenti Amoroso, Calò, Gallo, Maenza, Nuzzi, Ricchiuti, Soldano Spadavecchia che hanno reso possibile l’attuarsi di questa meravigliosa iniziativa. Un doveroso grazie all’Amministrazione Comunale, agli assessori Di Pinto e Tota che hanno voluto salutare i ragazzi raccolti in piazza, alle Forze dell’ordine e agli operatori delle emergenze sanitarie che hanno fatto in modo che il tutto sia svolgesse in massima sicurezza e nel rispetto delle regole. In ultimo, e non per importanza – conclude la nota – un ringraziamento a tutte le attività commerciali e di servizi e alle associazioni sportive che hanno voluto sponsorizzare l’iniziativa. Bravi Ragazzi! Continuate a correre… e avrete già vinto”.