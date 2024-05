Prosegue il programma di rifacimento del manto stradale

Prosegue il programma di manutenzione stradale nell’intero territorio comunale. A partire da lunedì 27 maggio, verranno effettuati, progressivamente, lavori per il rifacimento del manto stradale in via Luigi Papagni, via Ariosto e via Petronelli per poi spostarsi, nei giorni successivi, in via Porto, via Fragata, via degli artigiani, via prof. Luigi Colangelo e via Ghandi.

Le manutenzioni, che seguono gli scavi effettuati da società terze per il miglioramento delle reti e delle infrastrutture, riguarderanno l’intera carreggiata, per cui le strade interessate dai lavori saranno completamente interdette al traffico veicolare.

L’andamento dei lavori potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.