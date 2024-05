“L’Albergo del Libero Scambio” termina il laboratorio di teatro e canto di Belsito e Sasso

Spettacolo conclusivo del laboratorio di teatro e canto diretto da Gianluigi Belsito e Vanna Sasso è, quest’anno, la commedia di Georges Feydeau L’Albergo del Libero Scambio che lo stesso Belsito, con un adattamento che gioca sul teatro nel teatro, affianca al testo di Oscar Wilde Il Ventaglio di Lady Windermere.

Si tratta di due drammaturgie speculari in un atto unico: la prima spazia nei toni della commedia, l’altra si basa sull’ironia e sul cinismo tipico di Wilde, ed entrambe mettono in discussione o addirittura in ridicolo i canoni classici della società borghese, con le sue ipocrisie che nascondono tradimenti, intrighi e piccole meschinità.

In scena un mix di allievi del corso, tenutosi anche quest’anno presso il Circolo Unione, e interpreti con più esperienza: Angela Musci, Angelica Uva, Anna Squeo, Antonella Angione, Carmela Ricchiuti, Chiara Valente, Cindy Gjergji, Cinzia Cocola, Daniela Belsito, Domenico Di Pilato, Elena Prascina, Felice La Notte, Gaetano Di Benedetto, Girolamo Spagnoletti, Giovanna Capurso, Giuseppe Dell’Olio, Giusy Laluce, Grazia Belsito, Isa Papagni, Laura Amoruso, Luigi Albanese, Luigi Bombini, Maria Ciccolella, Mariella Pasquale, Marta Ranieri, Michelangelo Camero, Nicola Bovino, Pasqua Di Reda, Pia Ferrante, Pietro De Feudis, Sonia Storelli, Wilma De Feudis.

Replica unica domenica 26 Maggio ore 19 al Politeama Italia di Bisceglie. Organizzazione Teatro del Viaggio e Nuova Accademia Orfeo. Ancora qualche biglietto disponibile presso il botteghino del teatro.