Bisceglie calcio, i playoff nazionali partono da Lamezia Terme

Dopo la brutta sconfitta contro l’Ugento, il Bisceglie proverà a raggiungere la serie D attraverso i playoff nazionali. Il percorso partirà domenica 26 Maggio al “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme per affrontare il Vigor Lamezia nel match d’andata delle semifinali con fischio d’inizio alle ore 16.00.

La compagine biancoverde si è classificata seconda nel campionato calabrese alle spalle del Sambiase e nalla finale dei playoff regionali ha battuto per 4-0 il Cittanova.

Mister Di Meo non potrà disporre degli squalificati Pignataro, Kouame e Avantaggiato appiedati dal Giudice Sportivo. Tra i biancoverdi invece il solo Spanò.

Vigor Lamezia e Bisceglie si ritrovano di fronte dopo trent’anni. Nell’ultimo precedente in terra calabrese, giocato il 14 Novembre 1993, le due squadre impattarono per 2-2. Padroni di casa avanti grazie ai sigilli di Ferrante e Gigliotti mentre, per i nerazzurri gol di Carrassi e Pizzulli.

Foto: Emmanuele Mastrodonato