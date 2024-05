Next Stop: Bruxelles: oggi un evento per conoscere i candidati alle Europee

L’associazione culturale no profit “BAC – Bisceglie Arte Cultura” presenta “Next Stop: Bruxelles”, un evento che offrirà ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino i candidati alle prossime elezioni europee. Un incontro che vedrà la partecipazione di cinque liste, permettendo un confronto diretto e diversificato.

A differenza dei talk show televisivi spesso caratterizzati da discussioni superficiali e toni accesi, “Next Stop: Bruxelles” si propone di creare un ambiente rispettoso e costruttivo. I candidati potranno esprimere le loro opinioni e discutere temi chiave con serietà e professionalità, garantendo un dibattito di alto livello.

L’evento si terrà presso il Circolo Unione di Bisceglie, sito in via Aldo Moro 38, e inizierà alle ore 20. Sarà moderato dal Dott. Luca Di Terlizzi, esperto di comunicazione politica, che si assicurerà che il dibattito si svolga in maniera equilibrata e informativa. “Next Stop: Bruxelles” non è stato organizzato per favorire un candidato rispetto ad un altro; l’obiettivo primario è fornire un servizio informativo alla cittadinanza, offrendo l’opportunità di conoscere meglio i candidati e le loro posizioni su questioni cruciali per il futuro dell’Europa.

L’organizzazione di “Next Stop: Bruxelles” è stata curata da BAC, un’associazione apartitica che opera per promuovere la cultura e l’arte nella comunità. BAC sottolinea la propria imparzialità e l’assenza di legami con i candidati partecipanti, assicurando una gestione neutrale dell’evento.

Inoltre, pur non essendo obbligati, gli organizzatori hanno scelto di seguire le normative sulla par condicio elettorale stilate da AGCOM, garantendo che l’evento rispetti i più alti standard di equità e trasparenza. Questo impegno assicura una rappresentazione equilibrata di tutti i candidati.