Torna “Una ciliegia tira l’altra”, l’evento che promuove l’oro rosso di Bisceglie / DETTAGLI

A conclusione della raccolta delle ciliegie, grazie alla collaborazione fra Confcommercio Bisceglie, Gal Ponte Lama, Consorzio tutela e valorizzazione ciliegia tipica e agenzia A proposito di Viaggi, torna, dopo anni, l’iniziativa “Una ciliegia tira l’altra”: tour enogastronomico che accompagna i partecipanti nei sentieri della produzione e della raccolta della ciliegia e alla scoperta dell’agro, ricco di storia e di tradizioni fortemente legate alle produzioni locali.

L’iniziativa si dipanerà in due diversi pacchetti:

– Formula “weekend” per chi arriva da più lontano e vuol vivere il territorio anche pernottando, fare esperienza di raccolta, conoscere anche un altro prodotto della nostra terra come l’olio extra vergine d’oliva e degustare i sapori di Puglia nei giorni 1 e 2 giugno;

– Formula “esperienza in campo” per chi vuole trascorrere una piacevole domenica con la raccolta delle ciliegie, ascoltare i racconti sul nostro olio evo nella giornata del 2 giugno.

«Abbiamo inteso riportare in auge un’iniziativa del passato che ha riscosso largo successo da parte di cittadini e turisti – spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. Insieme a Gal, A proposito di viaggi e a tutti gli operatori addetti alla raccolta delle ciliegie siamo riusciti a riproporre un evento che unisce territorio, economia, turismo, enogastronomia».

«La ciliegia rappresenta l’icona agricola di Bisceglie, il lavoro. La ciliegia è la storia di Bisceglie e deve essere celebrata in maniera importante – sostiene Gianni Porcelli, direttore tecnico Gal Ponte Lama –. Si tratta di due giorni in cui si deve parlare di ciliegia e costruire il futuro culturale anche attraverso la ciliegia».

«Il Consorzio tutela e valorizzazione della ciliegia tipica riparte proprio da Una ciliegia tira l’altra – dichiara Vincenzo Misino, presidente del Consorzio –. È fondamentale dare importanza e visibilità a eventi come questo che garantiscono la promozione e la commercializzazione del nostro oro rosso. Ed è fondamentale che ci sia, per raggiungere questo obiettivo, la collaborazione tra diverse associazioni. Ci auguriamo sia solo il primo di una serie di eventi che organizzeremo insieme, con la speranza di restituire alla nostra ciliegia il pregio che la contraddistingue».

«Si tratta di un’iniziativa estremamente interessante. Un piccolo passo nell’ottica della crescita del turismo biscegliese che mira a far vivere al turista l’esperienza della raccolta della ciliegia – evidenzia Gianni Dimaggio, referente agenzia A proposito di Viaggi di Bisceglie –. L’esperienza è sempre richiesta all’interno di un viaggio, quel plus che fa la differenza. Bisogna assolutamente sfruttare tutte le potenzialità che la nostra città ha da offrire ed è in quest’ottica che nasce l’idea di organizzare l’evento Una Ciliegia tira l’altra».

L’iniziativa si avvale anche della partnership istituzionale della Città di Bisceglie e della collaborazione di Assolocali-Vivi Bisceglie, dell’associazione Pro Loco Unpli Bisceglie aps, e dell’Associazione 21.

È possibile prenotare subito il pacchetto preferito, rivolgendosi all’agenzia A proposito di Viaggi in piazza Vittorio Emanuele II n. 34 o contattando i numeri 0803991461 – 351/8485653 o inviando una mail a info@apropositodiviaggi.it