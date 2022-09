Star Volley impegnata a Fasano per la prima amichevole stagionale

Conclusa la campagna acquisti con l’innesto del libero Gambacorta (leggi qui), continua l’avvicinamento al campionato di Serie B2 della Star Volley che, stasera alle ore 19, affronta Fasano in un test match molto utile per verificare la bontà del lavoro sin qui svolto.

Il gruppo nerofucsia si reca sul campo di una delle squadre più accreditate del prossimo girone L per la prima di una lunga serie di amichevoli che serviranno a coach Sarcinella per capire i progressi ed il grado di preparazione raggiunto dalla squadra, chiamata ad affrontare un torneo nuovo, competitivo e molto impegnativo. L’auspicio dello staff tecnico biscegliese è anche quello di migliorare, nel corso di queste sfide di approccio al campionato, la condizione fisica in vista dello storico appuntamento sul parquet di Chieti, fissato per il prossimo 8 ottobre, che segnerà l’avvio ufficiale della Serie B2.

Oltre alla gara in terra brindisina, il programma degli incontri prestagionali vedrà la Star Volley affrontare due volte Castellana Grotte (il 21 settembre ed il 5 ottobre), due volte l’Adriatica Trani (il 23 ed il 28 settembre) e l’Altamura (venerdì 30 settembre). (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)