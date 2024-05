Star Volley chiude la stagione regolare con una vittoria casalinga / CLASSIFICA

Si chiude con il venticinquesimo successo in ventisei incontri la stagione regolare della Star Volley Bisceglie che si conferma dominatrice indiscussa del girone I di Serie B2 vincendo anche l’ultimo match del campionato. Le nerofucsia, infatti, conquistano l’ennesimo 3-0 stagionale superando al PalaDolmen anche l’Accademia Volley Benevento al termine di una partita senza storia.

Le ragazze di coach Giunta, desiderose di regalare un’altra gioia al pubblico biscegliese, partono fortissimo toccando immediatamente il +5 (7-2). Il gap lievita in doppia cifra con il passare dei minuti arrivando sino al +12 sul 18-6, preludio al 25-14 firmato capitan Haliti che certifica il completo controllo della gara da parte della capolista. Il secondo parziale si apre in maniera più equilibrata con le campane brave a ribattere colpo su colpo alle giocate delle padrone di casa fino all’accelerazione da parte della Star Volley nella fase centrale del set. Murri, Haliti e Kostadinova, infatti, alzano i giri del motore consentendo immediatamente alle biscegliesi di volare a +6 (19-13) e a gestire il finale di frazione con tranquillità fino al 25-16 che vale il 2-0. Nel terzo set il copione del match riprende il filo del primo parziale con Star Volley che dimostra subito la propria superiorità prendendo il controllo delle operazioni grazie all’ottima prestazione delle subentrate Di Paola, D’Ambrosio e Curci. L’orgoglio delle ospiti, però, emerge nella fase centrale del set e le sannite si riavvicinano passando dal -9 al -3. L’aggancio tuttavia non arriva e il 25-22 finale sugella il successo che manda i titoli di coda sulla splendida stagione regolare delle nerofucsia.

Nonostante i 75 punti conquistati su 78 disponibili, le venticinque vittorie e i solo otto set persi in tutto il campionato, che hanno consentito al collettivo biscegliese di concludere il girone con ben sedici lunghezze di vantaggio sull’Oplonti Vesuvio seconda classificata, Star Volley si giocherà la promozione in Serie B1 nel doppio confronto con le siciliane del Modica, già affrontate in Coppa Italia e leader indiscusse del girone L del torneo. La doppia sfida decisiva andrà in scena a partire dal prossimo 18 maggio con gara d’andata in programma al PalaDolmen ed incontro di ritorno in terra siciliana quattro giorni più tardi. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

