Due podi conquistati dalla Ludobike alla Neanderthal Cup

Risultati soddisfacenti per la Ludobike in occasione della Neanderthal Cup che ha avuto luogo ieri a Bisceglie.

Alla gara disputata in zona Grotte di Santa Croce, il team biscegliese ha ottenuto due podi. Secondo posto nella categoria Esordienti femminile con Martina Giuliese, terzo posto tra gli Esordienti maschile con Gabriele La Notte. Buona anche la performance di Federico Granieri tra gli Juniores.

Ludobike che durante la mattinata si è divertita con un team di giovani tecnici e collaboratori a guidare piccolissimi bikers in occasione della manifestazione “Io Corro con te” organizzata dalla Bisceglie Running sul lungomare cittadino Tante le famiglie che hanno consentito ai propri bambini di girare in bici, divertirsi nella gimkana e ritirare il gadget nell’area team della Ludobike



Soddisfatto Piero Loconsolo, presidente della Scuola di ciclismo Ludobike Racing Team che dichiara:

«Vedere ragazzi che decidono di investire energie nell’attività agonistica o al servizio della promozione dello sport è davvero piacevole; organizzare attività per i più piccoli, richiede sempre un grande dispendio di tempo e risorse umane, è necessario porre molta cura ai dettagli, i miei collaboratori lo sanno bene ed anche oggi hanno dato il massimo impegno”.