Emozioni ed entusiasmo per il weekend con “Io corro con te..e per te”

Una due giorni ricca di emozioni ed entusiasmo, questo è stato il weekend della “Io corro con te..e per te” a Bisceglie.

La manifestazione sportiva, culturale e sociale organizzata dalla ASD Bisceglie Running, patrocinata da Comune di Bisceglie, Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Coni Puglia, Fidal Puglia, Bandiera Lilla, Comitato Italiano Paralimpico Puglia, Garante Regionale delle Persone con disabilità, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, Associazione Pugliese Retinite Pigmentosa è stata un successo senza precedenti.

Sabato 11 maggio spazio alla prima edizione della gara, riservata a persone con disabilità visive, che ha accolto a Bisceglie 36 atleti provenienti da tutta Italia, che insieme alle loro guide sportive, hanno percorso il tracciato di 9 km con partenza dalla darsena centrale del porto turistico ed una suggestiva incursione all’interno di Universo Salute-Opera Don Uva e alla basilica di San Giuseppe, per poi attraversare il lungomare di ponente. All’arrivo sul waterfront del porto biscegliese molti i runner entusiasti dell’accoglienza e del calore degli incitamenti ricevuti durante la corsa, con scene di euforia che hanno cementato un gruppo di persone davvero speciali. Nel preambolo alla gara i saluti istituzionali degli assessori Maurizio Di Pinto e Onofrio Musco, del presidente della Bisceglie Approdi Nicola Rutigliano, dell’assessore regionale ai trasporti Debora Ciliento, del senatore Francesco Boccia, del presidente dell’A.C.S. Eusebio Haliti (fornitore delle medaglie in braille per gli atleti) e del garante regionale delle persone con disabilità Antonio Giampietro, oltre alla toccante lettera pervenuta dal maestro Andrea Bocelli e sua moglie Veronica Berti.

Bagno di sole e di gente domenica, poi, per la nona edizione della “Io corro con te” che ha visto, in condizioni climatiche idilliache, 1500 persone di tutte le età, con una folta rappresentanza di ospiti della Universo Salute, colorare di arancione il lungomare di ponente di Bisceglie sin dal villaggio posizionato in zona Conca dei Monaci. Un successo senza precedenti per la manifestazione che aumenta ogni anno le partecipazioni, confermandosi sempre più evento principe di sport, aggregazione ed inclusione sociale davvero unico.