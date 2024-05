Gli studenti dell’I.I.S.S. “Dell’Olio” campioni regionali di calcio a 5 ai Campionati Studenteschi

Vittoria per gli studenti dell’I.I.S.S. “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie che portano a casa il titolo regionale di calcio a 5 ai Campionati Studenteschi disputati a Polignano.

Il team biscegliese, guidato dal prof. Antonio Vacca, nel suo percorso ha prima superato gli studenti di Bari e Brindisi per poi avere la meglio sui ragazzi di Lecce in una finale tiratissima, ma vinta 5-4 ieri. Una bella soddisfazione per il roster del “Giacinto Dell’Olio” formato da: Domenico Abbascià, Tommaso Monopoli (capitano), Thomas Cantone, Constantin Magurean, Maurizio Simone, Mattia Sinigaglia, Sergio Gadaleta, Giovanni Di Clemente, Luigi Di Molfetta ed Emanuel Di Benedetto.