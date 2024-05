Sportilia Volley batte Spongano nella poule salvezza

Sportilia Volley batte 3-1 Spongano, muovendo un passo importante per la sua post-season, con l’ottava vittoria in nove partite nella poule-salvezza.

La squadra di coach Nuzzi archivia la pratica con relativa facilità; difatti i parziali dei tre set vinti sono esplicativi delle forze in gioco, 15-25, 8-25 e 15-25; che mettono in chiaro in chiaro la superiorità ospite. Le padrone di casa portano a casa un solo set, il terzo, per 25-20, in un momento in cui le rotazioni ospiti avevano all’attivo diverse seconde linee e il clima era molto disteso; visto il grande vantaggio.

Il prossimo, e ultimo, impegno per la Sportilia sarà mercoledì prossimo, al PalaDolmen, alle 19:30, contro Fasano.