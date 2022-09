La Star Volley completa il roster con il libero Gambacorta

Si conclude con un colpo di spessore il mercato della Star Volley Bisceglie che completa il roster, che si appresta ad affrontare il primo storico campionato di Serie B2, con l’ingaggio del libero classe ’98 Fabiola Gambacorta.

Il giovane acquisto nerofucsia vanta un’esperienza molto formativa con la maglia dell’Asem Bari e può garantire al collettivo di coach Sarcinella una valida alternativa alla riconfermata Elisabetta Todisco e un’abnegazione e un’intensità in fase difensiva di grande qualità. Gambacorta si è già messa a disposizione del tecnico e delle nuove compagne di squadra, le quali proseguono senza sosta il lavoro di preparazione alla nuova stagione per non farsi trovare impreparate al via del torneo previsto il prossimo 8 ottobre con la trasferta di Chieti.

Con quest’ultimo innesto si è quindi definito il gruppo nerofucsia che si accinge ad affrontare questa avventura storica e, al contempo, stimolante. Oltre a capitan Haliti e ai due liberi, Todisco e Gambacorta, vestiranno la maglia biscegliese le palleggiatrici Mileno e Losavio, le centrali Cacciapaglia, Padula e Mantovani e le laterali Ameri, Volpe e Costantini.