Favola a lieto fine per l’Eagles Bisceglie, promosso in Seconda Categoria

Il calcio dilettantistico biscegliese festeggia la promozione in Seconda Categoria dell’Eagles Bisceglie, capace di battere nella finale playoff la New Carpediem.

Partita godibile al “Di Liddo” con una buona cornice di pubblico a sostenere le due squadre. Risultato che fatica a sbloccarsi con gli uomini di mister Lopopolo avvantaggiati dal poter gestire il doppio risultato in ottica vittoria finale, vista la migliore posizione maturata in stagione regolare. La rete che vale la vittoria la firma Peppe Suglia al 10’ del primo tempo supplementare, abile a finalizzare l’assist di Simone Mastrapasqua. Gara che termina con l’1-0 dell’Eagles Bisceglie che al triplice fischio fa festa chiudendo un’annata indimenticabile.

Una stagione partita tra alti e bassi, ma conclusa come meglio non si poteva fare. Merito della dirigenza capeggiata da Pompeo Lorusso, Raffaele Vitofrancesco e Alex Mastrapasqua, capaci di allestire un organico competitivo. Valore aggiunto sicuramente l’approdo in panchina di Claudio Lopopolo. Ex stella del futsal, Lopopolo ha preso le redini della squadra in corso d’opera portandola alla vittoria con il supporto dello staff formato da Francesco Salerno, Alessio Brescia e Mauro Vecchio. Una bella storia di sport cittadino con un lieto fine chiamato Seconda Categoria.