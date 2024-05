Parrocchia san Pietro, il programma delle celebrazioni in onore della Madonna di Fatima

Festa della Madonna di Fatima nella Parrocchia San Pietro. Il programma è stato diffuso dal parroco don Gaetano Corvasce.

“Il 13 maggio 1917 in un piccolo borgo portoghese apparve la Vergine Maria. Si trattava di un periodo storico controverso e pieno di sofferenze segnato dalla prima guerra mondiale. Maria fu un segno di consolazione e attraverso l’apparizione a tre piccoli bambini invitò il mondo alla conversione e alla preghiera per la pace. Quel messaggio è molto attuale nel contesto sociale e internazionale che viviamo dopo più di cento anni”, dichiara il parroco.

“Con questo spirito si vivrà la festa della Madonna di Fatima nella parrocchia di San Pietro”.

Gli orari delle celebrazioni sono i seguenti:

Ore 18,30 celebrazione del Santo Rosario

Ore 19,00 celebrazione della Santa Messa Solenne

Ore 20,00 Fiaccolata percorrendo Via A. Vescovo, Via G. Galilei, Via Tasso, Via Cavour, Via Can. Uva, Via E. Todisco Grande, Via G. Di Vittorio, Via Cavour, sosta nel piazzale dell’Ospedale, Via Cavour, Via G. Di Vittorio, Via A. Vescovo, parrocchia.

AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI SOLENNE ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA.