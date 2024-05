Sport e solidarietà: Vintage Bisceglie in Piemonte per due tornei benefici, presente il Sindaco Angarano

Unire sport, inclusione e solidarietà, in linea con la propria mission nel solco delle tante esperienze che contrassegnano l’attività dell’associazione. Sono gli obiettivi raggiunti nella trasferta in Piemonte dal Vintage Bisceglie, che nello scorso weekend ha partecipato a due eventi sportivi con finalità benefiche e commemorative: il 5° Torneo Over 50 Football Club in memoria di Massimo “Mittu” Migliore, talentuoso giocatore del Cuneo scomparso all’età di 49 anni, tenutosi sabato mattina allo stadio “F.lli Paschiero” di Cuneo e il Memorial dedicato a Claudio Magnetto, ex calciatore e dirigente, disputatosi allo stadio comunale “Piero Gasco” di Mondovì nella mattinata di domenica.

Gli eventi hanno visto la partecipazione di otto squadre provenienti da varie città, tra cui Cuneo, Como, Sanremo, Veterani Torino, Vintage Torino, Robbio, Mazzara del Vallo e, appunto, Bisceglie. La Vintage Bisceglie ha vinto il Memorial Migliore, mentre nel Memorial Magnetto l’ha spuntata il gruppo Over 50 FC Provincia Granda.

A trionfare davvero, tuttavia, è stata la solidarietà, in un clima di amicizia, fair play e condivisione dei valori più sani dello sport. La rassegna, infatti, è stata finalizzata a contribuire alla raccolta fondi per la “Dynamo Camp“, associazione fondata da Paul Newman che offre attività ricreative per ragazzi affetti da gravi patologie.

Nell’ambito delle manifestazioni è stato significativo l’incontro istituzionale tra il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, presso il Comune di Cuneo nella mattinata di sabato 11 maggio, occasione per rafforzare il gemellaggio sportivo tra le due città, evidenziando il potere dello sport nel creare legami duraturi che vanno oltre il campo da gioco. Significativo anche l’incontro tra il Sindaco Angarano e il primo Cittadino di Mondovì e Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo.

“Siamo orgogliosi di aver partecipato a questa iniziativa benefica che attesta ancora una volta il nostro impegno non solo nel calcio, ma anche e soprattutto nel supportare chi ne ha più bisogno”, ha dichiarato Francesco Monopoli, presidente della Vintage Bisceglie. “Un ringraziamento va al Sindaco Angarano, che, con la sua presenza, ha valorizzato ulteriormente l’attività svolta, arricchendo di senso istituzionale, di concerto con i rappresentanti delle Istituzioni locali, entrambe le manifestazioni. Un particolare ringraziamento va agli amici dell’Over 50 FC Provincia Granda, che hanno organizzato tutto con passione e cura, in particolare al presidente Ezio Dho e al vicepresidente Alfio Baudino. Un grazie particolare va all’assessore allo sport di Cuneo Valter Fantino per il suo prezioso contributo alla splendida riuscita della manifestazione”.