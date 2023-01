Pari per Diaz e Cinco, Nettuno ko/RISULTATI E CLASSIFICA

Due pareggi ed una sconfitta. E’ questo il bilancio per le portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 14 gennaio.

Secondo pari di fila per la Diaz che impatta per 3-3 contro il Bitonto Futsal Club nella prima giornata di ritorno del campionato cadetto girone G disputatosi al “Pala Borsellino” della cittadina barese. Per i padroni di casa a segno Banegas, l’ex di turno Caggianelli e l’ultimo arrivato Leclercq mentre, per quanto concerne i biscegliesi, doppietta di DiVincenzo e sigillo di Alemao. Diaz che rimane al quarto posto con 24 punti. Sabato prossimo al “Pala Dolmen” arriverà il Bernalda Futsal vittoriosa per 8-5 sul Senise.

Punto prezioso del Futbol Cinco che impatta tra la mura amiche per 5-5 contro il Football Latiano nel secondo turno di ritorno del massimo torneo regionale. Per i nerazzurri doppietta di Tritto, L’Erario, Sinigaglia ed autogol. Biscegliesi che salgono a quota 17 punti in compagnia di Conversano, Cus Bari e Futsal Terlizzi. Sabato prossimo trasferta al “Pala Disfida Mario Borgia” di Barletta per affrontare il Futsal Barletta vittoriosa per 8-1 sul Futsal Terlizzi e capolista del girone insieme alla Futsal Andria.

Cade invece il Nettuno sconfitto in casa per 5-3 dal Cus Foggia nel quindicesimo incontro del campionato serie C2 girone A. Gol di De Cillis (doppietta) e Gadaleta. I biancazzurri chiudono il girone d’andata con 17 punti frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Sabato 21 nuova gara interna. Avversario di turno sarà il Poggiorsini.

