Diaz, pari interno e fuori dai playoff

Si conclude al secondo turno il percorso della Diaz nei playoff promozione in serie A2. I biancorossi infatti, pareggiano per 3-3 con il Castellana ed in virtù della sconfitta maturata nel match d’andata abbandonano la competizione nazionale.

Le reti biancorosse portano la firma di Mongelli, Iodice e D’Elisa mentre, per la squadra barese, doppietta di Rotondo e sigillo di Achille.

Si chiude quindi una stagione complessivamente positiva per i ragazzi allenati da Di Chiano avendo centrato il secondo posto in regular season ed una storica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

Foto: Felice Nichilo