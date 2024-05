Star Volley chiude la stagione regolare ospitando l’Accademia Benevento

Si chiude con la sfida casalinga contro l’Accademia Volley Benevento, in programma al PalaDolmen oggi pomeriggio alle ore 19, la stagione regolare della Star Volley Bisceglie decisa a conquistare un altro successo per preparare al meglio il doppio confronto con Modica decisivo per l’accesso in Serie B1.

Avversarie di turno delle nerofucsia sono le campane, già matematicamente retrocesse nonostante un buonissimo girone di ritorno nel quale le beneventane hanno colto ben sei successi che hanno fruttato 18 punti. Questi ottimi risultati, tuttavia, non sono bastati alle ospiti, la cui situazione risultava davvero complessa al termine del girone d’andata, per evitare di terminare nelle ultime quattro formazioni del torneo. Indipendentemente dal risultato odierno, infatti, l’Accademia Volley Benevento terminerà il campionato al terzultimo posto e ad oggi risultano 23 i punti raccolti, otto in meno della quota salvezza. Sul fronte opposto la Star Volley veleggia da mesi in vetta alla classifica con 72 punti raccolti in venticinque giornate. La settimana di lavoro delle ragazze di coach Giunta è stata scandita da diversi accorgimenti in vista della fase cruciale della stagione con una particolare attenzione all’aspetto psicologico della squadra.

La gara tra Star Volley Bisceglie e Accademia Volley Benevento sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Michele Fumarola e Antonella Monteleone. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)