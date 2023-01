Trasferta a Bitonto per la Diaz in B, Futbol Cinco e Nettuno in casa

Il secondo weekend del mese di Gennaio vede in programma tre partite dal coefficiente di difficoltà medio-alto per le rappresentanti biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 14 alle ore 16.00.

I ragazzi di Capurso saranno di scena al “Pala Borsellino” di Bitonto per affrontare il Bitonto Futsal Club nella prima giornata di ritorno del campionato cadetto girone G. I biscegliesi mettono nel mirino l’ottavo acuto in campionato per mantenere la quarta posizione in classifica cercando di diminuire il gap dalle formazioni che la precedono. I neroverdi invece, puntano a scalare posizioni in classifica e dare continuità alla striscia positiva di risultati dinanzi al proprio pubblico ed è reduce dalla vittoria per 4-0 sul Senise . Diversi i biscegliesi che militano nella compagine bitontina. Si tratta dei fratelli Vincenzo ed Angelo Cassanelli, Mauro Caggianelli e Giuseppe Russo tutti ex di turno. Nel match d’andata la Diaz si impose per 5-1.

Alla stessa ora, al “Pala Cosmai”, scenderà in campo il Futbol Cinco che ospiterà il Football Latiano nella seconda giornata del massimo torneo regionale. I nerazzurri cercano la seconda vittoria casalinga (l’ultima risale al debutto in campionato contro il Futsal Byre Ruvo) per scalare posizioni e sfatare il tabù Latiano visto che, nelle due gare sin qui disputate, hanno maturato altrettante sconfitte. Non sarà una partita semplice in quanto gli ospiti militano in seconda posizione con 34 punti (gli stessi del Futsal Barletta) a tre lunghezze dalla capolista Futsal Andria ed è reduce da quattro affermazioni di fila. Nel match d’andata il Futbol Cinco fu sconfitto per 8-4.

Chiude il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora”, se la vedrà con la vicecapolista Cus Foggia nell’incontro valevole per la quindicesima nonchè ultima giornata d’andata del campionato serie C2 girone A. Statistiche alla mano, si affrontano il secondo miglior attacco e la miglior difesa. Difatti, i biancazzurri sono andati a segno per 68 volte mentre, la compagine foggiana ha subito 26 gol.