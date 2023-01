Impegni casalinghi per Diaz e Nettuno, Cinco sfida la capolista

Il penultimo sabato del mese di Gennaio ha in programma un match tra le mura amiche per Diaz e Nettuno mentre, il Futbol Cinco si recherà nella tana del Futsal Barletta. Tutte le gare inizieranno alle ore 16.00.

Dopo più di un mese, i biancorossi di Capurso torneranno a disputare una gara al “Paladolmen”. I biscegliesi infatti, ospiteranno il Bernalda Futsal nella seconda partita di ritorno del campionato cadetto girone G. La Diaz mette nel mirino l‘ottavo acuto in campionato per sfruttare al meglio lo scontro diretto tra Sammichele e Dream Team Palo del Colle staccate rispettivamente di 3 e 6 punti. La compagine lucana vuole proseguire la striscia positiva di risultati in trasferta. Difatti, nelle ultime tre uscite ha ottenuto due vittorie ( di cui una a tavolino) ed un pareggio. Nel match d’andata i biscegliesi si imposero per 4-2.

Alla stessa ora, al “Pala Disfida Mario Borgia” di Barletta scenderà in campo il Futbol Cinco ospite della capolista Futsal Barletta nella sedicesima giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. I nerazzurri proveranno a fare lo sgambetto alla capolista per risalire posizioni in classifica anche se non sarà affatto semplice considerando la caratura dell’avversario che è reduce da cinque affermazioni di fila, detiene il secondo miglior attacco del campionato con 81 reti di cui ben 51 portano la firma di Da Silva-Martinez e Fidangò e la difesa meno perforata del girone con 40 gol al passivo.

Chiude il programma il Nettuno che al “Centro Sportivo Aurora” se la vedrà con il Poggiorsini nel match valevole per il sedicesimo turno del torneo serie C2. Biancazzurri alla ricerca di punti per interrompere la striscia negativa di risultati e far valere il fattore casalingo. La squadra barese invece, punta al riscatto dopo il ko esterno con Azetium Rutigliano.

Foto: Felice Nichilo