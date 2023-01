Diaz nella tana del Taranto capolista in B, sfida alla Just Mola in C2 per il Nettuno

Provare a fare lo scacco matto alle capoliste. Sono questi gli obiettivi di Diaz e Nettuno che scenderanno in campo sabato 28 gennaio rispettivamente alle ore 15.00 e 16.00.

I biancorossi di Capurso si recheranno al “Pala Mazzola” di Taranto per affrontare la compagine locale del New Taranto nel sedicesimo incontro del campionato cadetto girone G. Una gara aperta ad ogni pronostico considerando la volontà dei biscegliesi di consolidare la terza posizione, seppur condivisa con il Sammichele (impegnato in casa dell’Alma Salerno) e quella degli jonici di mantenere o aumentare il vantaggio sulle inseguitrici. La compagine allenata da Mascolo detiene il miglior attacco con 77 reti di cui 20 portano la firma di De Risi. Al contempo, il New Taranto ha la seconda miglior difesa con 31 gol al passivo (meglio solo il Dream Team Palo del Colle con 29). I padroni di casa sono reduci da cinque vittorie consecutive e, nell’ultimo incontro hanno battuto per 4-1 il Senise. All’andata i rossoblù si sono aggiudicati l’incontro per 4-1.

Alle ore 16.00 invece, al “Pala Pinto” di Mola di Bari, scenderà in campo il Nettuno che se la vedrà con il Just Mola nel diciassettesimo turno del campionato serie C2 girone A. Una sfida non semplice per la squadra biancazzurra reduce dalla sconfitta per 5-4 in Coppa Puglia con il Cus Foggia (quaterna di De Cillis). La squadra barese è reduce dalla vittoria per 7-4 sull’Azetium Rutigliano e comanda la classifica con 38 punti. Ha siglato sinora 93 gol (di cui ben 60 portano la firma di Bruno e Gianluigi Mazzilli) e ne ha subiti 36.

Foto: Felice Nichilo