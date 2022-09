Torna il Consiglio Comunale, tra i punti la realizzazione del nuovo cimitero comunale

È previsto per mercoledì 28 settembre il Consiglio Comunale, in seduta urgente in presenza a porte chiuse, presso la sala consiliare On. Prof. Giovanni Battista BRUNI, in Via Trento 8, alle ore 16. La seconda convocazione è prevista per venerdì 30 settembre alle ore 16:30.

Ratifica deliberazione di G.C. n. 216 del 01/08/2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL DUP 2022-2024 E ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE DI ENTRATA E SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, ED AL CONSEGUENTE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. VARIAZIONE URGENTE PER CONSULTAZIONI POLITICHE 2022, EX ART. 42 E 175 DEL TUEL.”

Approvazione del Nuovo Piano Comunale di Protezione Civile

Realizzazione del nuovo cimitero comunale in località “Piscinelle”. Reiterazione del vincolo preordinato all’ esproprio ai sensi dell’ art. 9 , comma 4 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica a mezzo finanza di progetto ai sensi dell’ art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

Debito fuori bilancio comunita’ educativa “NONNO ENZINO”

Debito fuori bilancio LA CATTOLICA

Debito fuori bilancio VILLA GIULIA

Debito fuori bilancio cooperativa sociale “L’INDIVIDUO”

Debito fuori bilancio casa di accoglienza ” ALDA MERINI”

Debito fuori bilancio CAF diversi

Riconoscimento debito fuori bilancio – pagamento spese legali – Sentenza GDP Bisceglie – nr. 106/2022 – M. V. c/ Comune – Avv. A. Sinisi

Interventi di somma urgenza per servizio di nolo/fornitura di n.2 bagni chimici a collocarsi presso il mercato ortofrutticolo comunale di Corso Garibaldi per 60 giorni. Riconoscimento debito fuori bilancio.

Intervento di somma urgenza per la realizzazione di nuove fosse inumatorie nel Cimitero Comunale. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito approvazione ordinazione a terzi.

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza n. 566/2022 della Corte di Appello di Bari.

Riconoscimento, ex art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000, del debito fuori bilancio relativo alla sentenza n. 1825/2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani –

Riconoscimento, ex art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000, del debito fuori bilancio relativo alla sentenza n. 399/2022 della Corte di Appello di Bari –

Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo a compenso professionale in favore dell’avv. M.R.N. Larizza in relazione all’incarico legale di cui alla deliberazione di G.M. n. 153/2007, ai sensi dell’art. 194, comma 1), lett. e), D.Lgs. n. 267/2000.

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento del decreto ingiuntivo esecutivo n. 391/2022 del Giudice di Pace di Bisceglie notificato al Comune in data 13/05/2022.

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza n. 933/2022 del 06/05/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani notificata al Comune in data 20/05/2022.

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza n. 929/2022 del 06/05/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani notificata al Comune in data 20/05/2022.

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza n. 935/2022 del 06/05/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani notificata al Comune in data 20/05/2022.

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza n. 932/2022 del 06/05/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani notificata al Comune in data 20/05/2022.

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza n. 930/2022 del 06/05/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani notificata al Comune in data 20/05/2022.

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza n. 934/2022 del 06/05/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani notificata al Comune in data 20/05/2022.

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza n. 931/2022 del 06/05/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani notificata al Comune in data 20/05/2022.

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 693/2022 del Tar Puglia, Sede di Bari, Sezione Prima, notificata al Comune in data 27/05/2022 .

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza n. 76/2022 del Giudice di Pace di Bisceglie.

La seduta di Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it