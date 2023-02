Sicurezza a Bisceglie, Silvestris: “Controllo dei varchi d’accesso e droni su piazze di spaccio”

Un sistema di video-sorveglianza presso tutti i varchi d’accesso della città e l’utilizzo di droni per individuare e filmare le principali zone di spaccio. Queste sono due delle proposte annunciate da Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie di coalizione del prossimo 12 marzo, durante un incontro pubblico sul tema della sicurezza.

“Installare telecamere in tutti i varchi d’accesso vuol dire individuare più facilmente i malintenzionati che arrivano a Bisceglie per delinquere», spiega Silvestris. “Le immagini saranno messe a disposizione delle forze dell’ordine, che potranno così controllare le targhe dei mezzi in entrata e identificare prontamente le auto rubate con cui vengono solitamente effettuati furti e rapine”.

“Con i droni, invece, individueremo e filmeremo le zone di spaccio, mettendo anche in questo caso tutte le immagini a disposizione delle forze dell’ordine e garantendo sicurezza a partire dai parchi, dove, con una vigilanza dedicata, faremo in modo che le famiglie, i bambini e i ragazzi possano trascorrere ore serene senza essere avvicinati da delinquenti. Il Comune si impegnerà a promuovere la costituzione anche a Bisceglie di un’associazione di “controllo di vicinato”, che permetterà ai cittadini, quartiere per quartiere, di scambiarsi informazioni e inviare segnalazioni alle forze dell’ordine su macchine o persone sospette. Ma non ci limiteremo a questo. Intensificheremo le azioni di presidio nelle zone di maggior presenza di negozi”, prosegue Silvestris.

“Ai Carabinieri giunga il mio più sentito ringraziamento per il lavoro encomiabile che svolgono ogni giorno. Noi chiederemo con forza e determinazione, insieme con i nostri parlamentari, un serio potenziamento della Tenenza di Bisceglie, affinché ci siano più uomini, più mezzi e più risorse”.