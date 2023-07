Igiene urbana, Giorgia Preziosa: “Adottare subito misure volte a rendere la città più pulita”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota firmata dalla consigliera comunale Giorgia Preziosa (Casella Nel Modo Giusto) relativa alla situazione igiene in città.

“Cari cittadini biscegliesi, quali sono le vostre considerazioni in merito alla questione rifiuti a Bisceglie?

Vi informo che i consiglieri di ‘minoranza’ cosi come ci definiscono hanno chiesto un consiglio comunale monotematico in merito, in quanto sin dai primi giorni in cui è subentrata la nuova azienda ed è stato adottato, conseguenzialmente, il nuovo capitolato è degenerato tutto.

In Regione la quinta commissione si è riunita proprio per discutere in merito ma alcun rappresentante delle istituzioni locali, prontamente invitato, si è presentato.

L’interesse della quinta commissione in merito alla questione rifiuti è scaturito dalla lampante emergenza sanitaria in città.

Non è possibile pensare che la giustificazione a questa situazione sia considerata una fase di assestamento perché se così fosse significherebbe che la città accetta supinamente di vivere nei rifiuti e con i rifiuti.

È necessario, invece, agire immediatamente e adottare misure atte a rendere la città più pulita.

Non bisogna sminuire l’importanza della questione, è necessario agire.

Bisceglie, svegliati”.